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Разыгрываем билеты на оперу «Евгений Онегин»

27.02.2019 10:05 0 113 Дмитрий Ивьев
Разыгрываем билеты на оперу «Евгений Онегин»

Оперу Чайковского «Евгений Онегин» представят в пятницу, 1 марта, на сцене Калужской областной филармонии.

В программе принимают участие солисты Государственного академического Большого театра России Илья Кутюхин (баритон) и Виктория Каркачева (меццо-сопрано), солисты Калужской областной филармонии Ирина Самойлова (сопрано), Фёдор Тарасов (бас) и Дмитрий Башкиров (тенор), актриса Калужского областного драматического театра Людмила Рогачёва, а также Академический хор Калужской областной филармонии и Калужский молодёжный симфонический оркестр им. С. Т. Рихтера.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот вечер. Подробнее по ссылке на сообщество.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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