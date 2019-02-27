Разыгрываем билеты на оперу «Евгений Онегин»

Оперу Чайковского «Евгений Онегин» представят в пятницу, 1 марта, на сцене Калужской областной филармонии.

В программе принимают участие солисты Государственного академического Большого театра России Илья Кутюхин (баритон) и Виктория Каркачева (меццо-сопрано), солисты Калужской областной филармонии Ирина Самойлова (сопрано), Фёдор Тарасов (бас) и Дмитрий Башкиров (тенор), актриса Калужского областного драматического театра Людмила Рогачёва, а также Академический хор Калужской областной филармонии и Калужский молодёжный симфонический оркестр им. С. Т. Рихтера.

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