Разыгрываем билеты на концерт Славы

В четверг, 28 февраля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит известная певица Слава. Она представит программу «Откровенно».

Как рассказали организаторы, на концерте Слава исполнит любимые публикой песни: «Одиночество сволочь», «Спелый мой», «Крик моей души», «Классный», «Люблю или ненавижу», «Попутчица», «Красный (Я смогу тебя забыть)»,«Расскажи мне, мама», «Таблетка любовь» и многое другое.

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