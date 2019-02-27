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Кто выиграл билеты на «Магический дудук»

27.02.2019 08:56 0 198 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на «Магический дудук»

Как мы уже рассказывали, в среду, 27 февраля, Ашот Казарян, инструментальный ансамбль «Палладио» и танцевальный ансамбль «Ташир» представят на сцене Калужской филармонии программу «Магический дудук».

- В репертуаре концерта есть и народные армянские мотивы, и версии известных классических произведений, и авторские композиции, - рассказали организаторы. - Вы погрузитесь в мир колорита армянской национальной культуры, а также увидите её через призму современного подхода к творчеству.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Марине Цапенковой-Тельгановой. Поздравляем!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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