Кто выиграл билеты на «Магический дудук»

Как мы уже рассказывали, в среду, 27 февраля, Ашот Казарян, инструментальный ансамбль «Палладио» и танцевальный ансамбль «Ташир» представят на сцене Калужской филармонии программу «Магический дудук».
- В репертуаре концерта есть и народные армянские мотивы, и версии известных классических произведений, и авторские композиции, - рассказали организаторы. - Вы погрузитесь в мир колорита армянской национальной культуры, а также увидите её через призму современного подхода к творчеству.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Марине Цапенковой-Тельгановой. Поздравляем!
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