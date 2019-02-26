Разыгрываем билеты на совместный концерт групп «МОДЫ» и «Летать!»

В ближайшую субботу, 2 марта, впервые в Калуге состоится концерт столичных групп «МОДЫ» и «Летать!».

– «МОДЫ» – это и первая любовь, и большое приключение, и светлая грусть расставания, и предвкушение счастья, - рассказывают организаторы. – Ведомая своим бессменным лидером Филом Кружковым, группа написала такие хиты как «На словах», «Медленно двигаюсь вперёд», «Полярник».

На концерте в Калуге в клубе Garage bar 2 марта группа презентует новый EP.

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