Кто выиграл билеты на сегодняшний концерт Александра Маршала

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник, 25 февраля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит известный российский исполнитель Александр Маршал.
Он представит программу «60, полёт нормальный».
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Катерине Коваленко, Ирине Минович, Светлане Симоненковой и Екатерине Мятлик. Поздравляем!
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