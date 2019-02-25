Кто выиграл билеты на сегодняшний концерт Александра Маршала

25.02.2019 14:22 483 Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник, 25 февраля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит известный российский исполнитель Александр Маршал. Он представит программу «60, полёт нормальный». Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Катерине Коваленко, Ирине Минович, Светлане Симоненковой и Екатерине Мятлик. Поздравляем!



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