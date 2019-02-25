Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Понедельник, 25 февраля
$ 65.51 0.03
74.33 0.04
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Культура

Кто выиграл билеты на сегодняшний концерт Александра Маршала

25.02.2019 14:22 0 483 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на сегодняшний концерт Александра Маршала

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник, 25 февраля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит известный российский исполнитель Александр Маршал.

Он представит программу «60, полёт нормальный».

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Катерине Коваленко, Ирине Минович, Светлане Симоненковой и Екатерине Мятлик. Поздравляем!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
Еще новости из рубрики «Культура»

Один на один с камерой 23.02.2019 21:30

Разыгрываем билеты на сегодняшний концерт Александра Маршала 23.02.2019 10:32

Калужанам показали маски венецианского карнавала 22.02.2019 10:10

Кто выиграл билеты на гала-концерт «Мы из СССР» 22.02.2019 08:51

Разыгрываем билеты на гала-концерт «Мы из СССР» 21.02.2019 08:25

Народные новости
675 8
lekby
789 6
Александр К.
4388 17
Daria13

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором

20 фев 2019 14:22
Новости компаний

«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности

«Ростелеком» модернизировал освещение на улицах Малоярославца

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

«Ростелеком» придумал, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.