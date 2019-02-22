Разыгрываем билеты на гала-концерт «Мы из СССР»

Гала-концерт «Мы из СССР» пройдёт на сцене филармонии в Калуге в воскресенье, 24 февраля.
- В концертной программе примут участие легендарные музыканты и исполнители, работавшие в 70-80-ые годы прошлого столетия в составе вокально-инструментальных ансамблей: «Ариэль», «Красные маки», «Голубые гитары», «Лейся песня», «Карнавал», «Весёлые ребята». Заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин, заслуженный артист РСФСР Александр Добрынин, Василий Курсаков, Сергей Бойко, Александр Диксон, Александр Акинин, - рассказали нам организаторы.
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