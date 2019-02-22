Калужанам показали маски венецианского карнавала

16 февраля в Венеции начался карнавал, который будет проходить по 5 марта. В Калуге тоже можно присоединиться к венецианскому карнавалу, посетив в Доме музыки необычную выставку: 48 картин с видами Венеции и закрепленными на них масками.
Это необычные, винтажные маски из Германии, Испании, Италии начала ХХ века, работы современных итальянских и отечественных мастеров. В их оформлении использованы дорогие ткани, полудрагоценные камни, ручная роспись. Все 60 масок - ручной работы. Увидеть их можно до 17 марта.
Маски - это не просто аксессуар, а целое произведение искусства. Тайны их изготовления передавались из поколения в поколение. Их делали из особых типов гипса, папье-маше, бархата, украшали сусальным золотом, перьями птиц и драгоценными камнями.
История маскарада уносит нас ещё к временам Древнего Рима, к ежегодным Сатурналиям – празднику в честь древнеримского бога Сатурна, покровителя земледелия. Праздновались Сатурналии в декабре, в дни зимнего солнцестояния. Только в период Сатурналий все становились равными друг другу – раб становился ровней своему господину и имел право сидеть с ним за одним столом. А чтобы социальное положение никого не смущало, все надевали специальные маски, полностью скрывающие лица.
Дата первого Венецианского карнавала в разных источниках также упоминается разная. По одним данным, временем проведения первого карнавала стал 1094 год, когда Венецианская республика праздновала заключение удачного договора с Византией, дававшей ей преимущества для торговли на Средиземном море.
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