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Разыгрываем билеты на «Вечер альтовой музыки»

19.02.2019 08:20 0 164 Дмитрий Ивьев
Разыгрываем билеты на «Вечер альтовой музыки»

В среду, 20 февраля, в Калужской областной филармонии в продолжение цикла концертов «Салонные вечера со струнным квартетом» состоится «Вечер альтовой музыки».

- На первый взгляд, этот струнно-смычковый инструмент непосвящённый слушатель легко может спутать со скрипкой, - отмечают организаторы. - Действительно, не считая размеров, внешне они схожи. Но стоит только прислушаться к его тембру – разница заметна сразу.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробности по ссылке на сообщество.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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