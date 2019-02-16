Фразы превращаются в картины

«Колесо обозрения».

Персональную выставку художницы Елизаветы НЕВИННОЙ «Невинные радости» можно увидеть в Инновационном культурном центре.

На акварели-метафоры Лизы можно смотреть бесконечно, так и не разгадав их до конца. Это особый мир ассоциаций, тонкой иронии. В них есть нечто притягательное и завораживающее. Колесо обозрения — как круг жизни от детства до старости, женщина — как вода, дом, где живут люди с «неквадратными» мыслями.

— Последние полтора года я коллекционирую фразы на немецком и английском языках, которые мне кажутся ёмкими, вескими, — рассказывает Лиза. — Есть такое выражение: think non-square (думаем неквадратно). Мне оно показалось невероятно интересным. Стала размышлять… И пришёл образ: квадрат на самом деле — это закрытое окно. А если мы окно распахиваем и вокруг него развешиваем разные предметы, получается, будто выходим из этого квадрата… Мои работы — это переплетение художественных и словесных образов, некая игра, которую бывает сложно перевести. И мне это интересно.

Елизавета Невинная.

Все мои работы хорошо подготовлены — чётко выстроена драматургия. Перед тем как начать большую картину, делаю десятки зарисовок, разбираю цветовую гамму. Потом переношу на лист готовые решения. Ничего случайного в моих работах нет, хотя они такого впечатления не производят. Я и стремлюсь к этому — чтобы они были лёгкими. Как говорит мой преподаватель живописи, «чтобы они не пахли потом». Чтобы не было ощущения, что человек сидел, корпел. Но на самом деле это процесс длинный и неслучайный.

Взаимная любовь

Елизавету Невинную с детства окружает атмосфера творчества. Её мама Эля Невинная — известный в нашем городе художник, керамист, отец — Борис Невинный — художник, ювелир, искусствовед. И Лиза не только рисует, но и пишет оригинальные рассказы, преподает на английском, иллюстрирует книги …

— Я перепробовала множество профессий. Кем только не была! Одно время занималась ювелиркой, помогала папе. Но понимала, что это не моё, это просто ремесло. Меня влекла живопись, спасала и вытаскивала в любых жизненных ситуациях, перипетиях. Я её люблю, и она меня любит. Это взаимно. Были попытки применить разные техники: акрил, масло. Но в конце концов я пришла к акварели. Мы даже характерами с ней схожи: она немножко непредсказуемая и своевольная, но, если её обуздать, знать её характер, с ней достаточно легко. Мы нашли друг друга, и нам вместе очень хорошо.

Акварель такой жанр, когда всё вокруг должно быть стерильно. Никаких пятен, грязных рук — всё останется на бумаге. Поэтому работа требует сосредоточенности, сконцентрированности, чистоты и тишины. К моей квартире пристроено светлое, стеклянное пространство — мастерская, которая соединена с домом. И если дети в соседней комнате слушают музыку, я прошу сделать тише. Они стараются меня не беспокоить, не прибегать без нужды. Потому что должно быть полное погружение.

От Швейцарии до Германии

Выставка «Невинные радости» — о поисках себя, смысла жизни, о печали и радости.

— 2018 год для меня начинался сложно, — признаётся Лиза. — Но я человек весенний, и с солнышком вся печаль уходит. Так и произошло. Весной всё наладилось. Было много невероятных путешествий, странных встреч с необычными людьми. Я позволила себе немного отдыха. Надо было набраться новых впечатлений. Cначала у меня состоялась выставка в Швейцарии, потом — поездка к Славе Полунину на «Жёлтые мельницы», это в 40 км от Парижа. Летом мы с дочерью гостили у друзей в Греции. Осенью путешествовали по России. А Новый, 2019-й год я встретила в Берлине у друзей. Когда дети были маленькими, Новый год был семейным, тёплым и очень домашним праздником. ­Теперь они выросли и сказали, что отпускают меня. И у нас в Берлине получилась такая студенческая новогодняя вечеринка. Я почувствовала себя снова юной, беззаботной… Мы с детьми отдохнули друг от друга, соскучились. Поэтому надо время от времени давать друг дружке такой отдых.

А на днях я вернулась из Швеции. Так получилось, что у меня со студенческих времён много друзей живёт в Европе. Раз в месяц-полтора я выбираюсь в разные места. И на этот год планов громадьё. Нас снова ждут друзья в Греции… Я долго переживала, что семейный бюджет уходит на поездки. А потом поняла, что к этому надо относиться, как к производственным расходам. Художник без впечатлений быстро обмеливает. ­Порой на меня косо смотрят и не могут понять, как можно на последние деньги сорваться и уехать куда-нибудь. Но, если воспринимать это как подпитку, как вдохновение, восстановление творческого потенциала, всё становится на свои места.

Кто продолжит династию

На вернисаж к Лизе пришло много гостей, друзей. Были и родители: Эля и Борис Невинные — и её дети: Люба и Ваня. Люба уже выбрала профессию, решив продолжить династию и стать художником, а Ваня — единственный в семье технически мыслящий человек.

— Люба больше работает с графическими иллюстрациями, — говорит Лиза. — Она рисует комиксы, постеры. Постоянно придумывает какие-то невероятные сюжеты. Мы обсуждаем её будущее. Она начала собирать свою папку работ для поступления в какую-нибудь европейскую художественную академию. Я стараюсь её не ограничивать и поддерживаю во всём.

У Вани технический склад ума, он любит чертежи, хорошо разбирается в разных механизмах. Может увидеть точечку пролетающего в небе самолёта и сказать, что это за самолёт, сколько у него двигателей, чуть ли не сколько там пассажиров сидит. И мы всегда этим восхищаемся, потому что технарей в нашей семье нет. А ещё Ваня отлично готовит, у него потрясающий кулинарный талант. Перед вернисажем мы заскочили домой буквально на 10 минут, и Ваня нас очень вкусно накормил. Это такое счастье!

«Гравитация не действует на влюблённых».

«Неквадратные мысли».

«Семья Микеланджело».

Эта статья была опубликована в №7 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.