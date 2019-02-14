Кто выиграл билеты на концерт группы «Лесоповал»

Как мы уже рассказывали, группа «Лесоповал» в пятницу, 15 февраля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге отметит вместе со зрителями 95 лет со дня рождения основателя музыкального коллектива Михаила Танича.

- Танич говорил, что шесть лет, проведённых им в советских трудовых лагерях, дали ему возможность изучить и прочувствовать на себе все стороны и особенности преступной жизни, и что его задача состояла в том, чтобы найти хоть какие-нибудь положительные черты в людях, связанных с уголовным миром, - отмечают организаторы концерта.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на это выступление. Повезло Катрин Калининой.

