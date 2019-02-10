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Необычный проект: Анна и Элвис в отражении друг друга

10.02.2019 21:30 0 327 Татьяна Светлова
Необычный проект: Анна и Элвис в отражении друг друга

Анна УХАЛИНА любит мелкие детали, чтобы люди вглядывались в них. Рисует пастелью, дополняет маркером. А Элвис Вейс сочетает рисунок с компьютерной графикой.

Юная московская художница и бельгийский дизайнер придумали необычный проект «Art  in Art. Отражение», который показали в Калуге, в ИКЦ.

Два мира

Анне УХАЛИНОЙ 14 лет, она живёт в Москве и постоянно рисует — дома, в гостях, в метро. У неё всегда с собой блокнот. Рисунки Анны необычные, загадочные. Может быть, потому что в жизни самой художницы много мистического. Она родилась глубокой ночью, в магический день  — 8.08.2004 года. Её  имя одинаково читается слева направо и справа налево. Любимый художник — таинственный уличный Бэнкси.

Анна очень ранимая, трогательная, современный мир с его материальными ценностями ей не  интересен. Она погружена в свой мир: витиеватые узоры, ангелы, единороги, забавные тётушки. И сам процесс рождения рисунков необычен. Анна накидывает на бумаге пятна, линии и потом фантазирует, соединяет их, дополняет — собирает в одно целое. Это мир ассоциаций.

  — Анна очень скромная девочка, но у неё сумасшедшая, ангельская энергетика. Это ангел на земле. Её энергия всё складывает, как пазл, и получаются волшебные работы, — говорит организатор выставки, директор ФМИ ­«Любомир» Ольга ГОРЮНОВА.

Элвису Вэйсу 28 лет, он живёт в Брюсселе, столице Бельгии. Элвис — профессиональный дизайнер. Рисовать начал в 3 года, а в 9 лет, когда ему на день рождения подарили компьютер, увлёкся графикой. Четыре года назад закончил высшую рекламно-графическую школу искусств в Брюсселе. Его любимые направления — кубизм, поп-арт и стрит-арт. В творчестве Элвису больше всего нравится процесс расположения геометрических форм и то, как работают вместе цвета. Вдохновляют его Пикассо, Энди Уорхол и Жан-Мишель Баския. Сейчас Элвис живёт и работает, перемещаясь между Брюсселем, Миланом и Москвой. Участвует в создании различных арт-проектов. Он берёт работы Анны и дополняет их. Его манера жёсткая, мужская, графичная. Нежная Анна и брутальный Элвис отражаются друг в друге. Элвис старше, у него больше опыта, он мог бы доминировать, но проникается тонким восприятием Анны и работает с её рисунками очень бережно.

Животные из иероглифов

— С Элвисом меня познакомила мама у нас дома, в Москве, — рассказывает Анна. — Он спокойный, добрый, хорошо говорит по-русски. Мы вместе что-то придумываем. Я ему доверяю, потому что у него больше опыта. Обычно я создаю набросок, а Элвис дополняет его на компьютере. Большинство моих работ рождается из кружков, пятен… Можно сидеть часами и думать, что нарисовать. А когда набросаешь несколько пятен, в них сам собой проявляется рисунок, остаётся только дополнить его, дорисовать. Одна из работ мне нравится особенно. Называется она «Руны». Они появились случайно. Не могла ничего придумать и нарисовала иероглифы, а потом из них получились разные животные и предметы. Мне  очень понравился этот стиль, и сейчас я пробую рисовать так ещё.

Ограничений нет

  — Знакомство Анны и Элвиса — это судьба, неслучайное событие, — говорит мама художницы Ольга УХАЛИНА. — У нас долгие семейные отношения с Бельгией, с Брюсселем. Мы прожили там 5 лет, познакомились с родителями Элвиса. А детей познакомили в Москве. Концепт проекта родился на нашей кухне. По сути, вся наша жизнь — отражение, например, дочери — в матери. Бывает, что  писатель пишет произведение и кто-то им вдохновляется и создаёт свой шедевр. Это тоже отражение. А на выставке каждый может увидеть в работах Анны своё отражение.

Я была свидетелем процесса написания работ, это просто магия! Один написал — другой продолжил. Зажигательный диалог, они всё время спорят… Сейчас можно работать и на расстоянии — современные технологии позволяют. Но лучше, когда Анна и Элвис встречаются в одном месте, это намного эффективнее.

Какой-то отдельной техники в работах нет, это порыв души. Рисунки сделаны карандашом, маркером, с использованием коллажной техники, акварели, пастели. Нет ограничений! Здесь представлено 28 работ. Это первая выставка Анны и первый вернисаж проекта «Art in Art. Reflection», мы его нигде ещё не показывали. Сейчас Анна хочет только рисовать. Она занимается в художественной студии. И я понимаю, что она — полиграфист, её творчество идёт через иллюстрацию. Это не живопись в классическом понимании.

«Позвольте представить — чудачки-бабули. Мадам Трули-Пулли, мадам Фрули-Пулли». Мама художницы Ольга Ухалина пишет стихи. Иногда они  — отражение картин, а бывает, что картины отражаются в  стихах.

Ангелы — одна из главных тем творчества Анны. Они  везде.

На вернисаже Анна творила для зрителей. На рисунке — снова ангелы.

Зрители отражаются в глянцевой поверхности рисунков, а можно  разглядывать картины и через зеркала.

Эта статья была опубликована в №6 газеты «Калужский перекрёсток» от 06.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Автор
Татьяна Светлова 
Тэги: культура анна ухалина
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