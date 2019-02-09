Толстой ходил в Калугу пешком, а его сын жил здесь на всю катушку

Чернильный прибор Н.И. Толстого, которым Л.Н. Толстой пользовался при работе над романом «Война и мир».

На днях Калугу посетила представительница рода Толстых Екатерина Толстая — директор Музея-усадьбы «Ясная Поляна», жена праправнука писателя Владимира Ильича Толстого. Приехала она на открытие в Доме Шамиля выставки «Мозаика эпопеи», посвящённой «Вой­не и миру». Повод: 150 лет назад вышло полное издание этого романа.

— Я с особым чувством нахожусь здесь, на Калужской земле, — сказала Екатерина. — Лев Николаевич Толстой неоднократно бывал здесь, ходил пешком в Оптину пустынь. В семье всегда чтили Тихона Калужского, даже когда находились в эмиграции в Сербии. Эта земля связана с Ильёй Львовичем — прадедом моего мужа Владимира, прапрадедом моих детей Андрея и Ивана. Здесь жил и дед мужа — его полный тёзка — Владимир Ильич Толстой. Поэтому, когда бываем в Калуге, испытываем множество эмоций.

К сестре в Шамордино

Лев Николаевич Толстой бывал в наших краях несколько раз. Вся семья, особенно тётушки писателя, любили посещать Оптину пустынь. А родная сестра Толстого Мария Николаевна стала монахиней Шамординского монастыря. Жизнь её нельзя назвать счастливой: в 17 лет Мария вышла замуж за своего троюродного брата графа Валериана Толстого, родила четырёх детей: Петра, Елизавету, Варвару, Николая. Но муж ей постоянно изменял, а тут ещё умер маленький сын Пётр. И Мария расходится с мужем, забирает детей. После этого у неё была романтическая связь с писателем Тургеневым. А в Швейцарии она знакомится с виконтом Гектором де Кленом, у неё рождается внебрачная дочь Елена. После этого Мария долго жила на две страны. Но, когда от тифа умирает ее сын Николай, она погружается в веру и решает уйти в монастырь. В Шамординском монастыре её навещал Лев Николаевич.

Причём писатель любил ходить в Калужские земли пешком. Осенью 1910 года, ночью, тайком от семьи, 82-летний Толстой вновь отправился в Калугу, в Шамордино, взяв с собой личного врача Маковицкого. После визита к сестре он решил ехать к племяннице в Новочеркасск. В дороге заболел крупозным воспалением лёгких. Пришлось сойти с поезда на станции Астапово. Здесь, в доме начальника станции Ивана Озолина, Толстого пытались спасти 6 врачей. Но через неделю писатель скончался.

Калужская жизнь Ильи Толстого

В начале ХХ века в центре города покупает дом сын писателя Илья Львович Толстой и переезжает сюда с женой Софьей и детьми. Все, кто видел его, утвер­ждали, что это вылитый Лев Николаевич Толстой! Порази­тельное сходство. Поначалу семья живёт на всю катушку. Софья преподносит мужу шикарный подарок — имение Дубровка, которое находится неподалёку от Малоярославца. Но деньги заканчиваются. Илья Львович служит то чиновником, то страховым агентом, то агентом по ликвидации частных имений… У него кредиты и долги. Софье Николаевне приходится вый­ти на работу в калужскую частную гимназию Саловой (ул. Ленина, 79), где она вела хор у девочек.

В 1915-м заболел и умер младший сын Кирилл, которого похоронили на кладбище Крестовского монастыря. В 1919-м умирает сын Михаил. Ещё через год на войне убили Андрея. Имение национализировали. Младшие сыновья — Владимир и Илья — уезжают в Югославию (жили на территории нынешней Сербии), Софья Николаевна вместе с Верой — в Прагу. Анна до 1925 года жила в Калуге. Здесь у неё родились два сына, крещённые в Воскресенской церкви. Илья Львович уехал в Америку, там женился второй раз. На жизнь зарабатывал чтением лекций о творчестве Толстого.

Эта статья была опубликована в №6 газеты «Калужский перекрёсток» от 06.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.