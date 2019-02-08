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Кто выиграл билеты на гала-концерт «Золотые голоса ВИА»

08.02.2019 11:15 0 152 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на гала-концерт «Золотые голоса ВИА»

Как мы уже рассказывали, в субботу, 9 февраля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге состоится большой концерт солистов знаменитых ВИА 70-80-х.

- На сцену выйдут золотые голоса легендарных коллективов: заслуженные артисты СССР и России Анатолий Алешин («Веселые ребята»), Михаил Долотов («Песняры»), Евгений Войнов («Синяя птица»), а также засуженный артист России, солист, золотой голос ВИА «Поющие Сердца» Игорь Офицеров, - рассказали организаторы. - Музыканты исполнят композиции, которые стали настоящим культурным достоянием нашей Родины.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Елене Сауниной, Юлии Макаровой и Елене Анощенко. Поздравляем!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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