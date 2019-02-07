Кто выиграл билеты на «Метель» с Евгением Князевым

Как мы уже рассказывали, этим летом будет отмечаться 220 лет со дня рождения Александра Пушкина. В Калужской области уже начали готовиться к этой дате. В пятницу, 8 февраля, на сцене филармонии народный артист России Евгений Князев и оркестр русских народных инструментов им. Е. Тришина представят литературно-музыкальную композицию по мотивам повести «Метель».

- Полуанекдотическая история повести Пушкина и одноимённого свиридовского цикла - история со счастливым концом о провинциальной девушке, которая случайно вышла замуж не за того, поскольку её жених попал в метель, «переведённая» на язык музыки, подарит зрителям незабываемый вечер и станет ещё одним значимым событием в культурной жизни калужан, - рассказали организаторы.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот вечер. Повезло Анне Борисовой. Поздравляем!