Кто выиграл билеты на концерт ансамбля ВДВ «Голубые береты»

Как мы уже рассказывали, в ближайшую пятницу, 8 февраля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит ансамбль ВДВ России «Голубые береты».

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот вечер. Повезло Лене Гуровой и Лилии Аникиной. Поздравляем!