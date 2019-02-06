Кто выиграл билеты на концерт ансамбля ВДВ «Голубые береты»

Как мы уже рассказывали, в ближайшую пятницу, 8 февраля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит ансамбль ВДВ России «Голубые береты».
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот вечер. Повезло Лене Гуровой и Лилии Аникиной. Поздравляем!
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