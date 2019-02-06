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Разыгрываем билеты на концерт ансамбля ВДВ России «Голубые береты»

06.02.2019 08:28 0 91
Разыгрываем билеты на концерт ансамбля ВДВ России «Голубые береты»

В ближайшую пятницу, 8 февраля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит ансамбль ВДВ России «Голубые береты».

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот вечер. Подробнее по ссылке на сообщество.

Уважаемые читатели! А какие культурные мероприятия посещаете вы? Расскажите в комментариях!


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Тэги: культура
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