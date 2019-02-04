Кто выиграл билеты на концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов»

Как мы уже рассказывали, во вторник, 5 февраля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» представят программу «25», подготовленную в прошлом году к юбилею коллектива.

- Четверть века – это классный повод показать все, что ты успел сделать, сыграть самые актуальные и любимые песни, пригласить друзей на концерты, покуражиться, повеселиться, пообниматься, почитать новое, вспомнить старое, - говорит сама Арбенина. - В общем, 25 лет – это молодой возраст, как ни говори. И мое настроение полностью ему отвечает. Так что невыученных уроков полный ранец!

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали два билета на этот концерт. Повезло Валентине Фадеевой. Поздравляем!