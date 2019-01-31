Кто выиграл билеты на выступление известного комика Ивана Абрамова

Как мы уже рассказывали, в субботу, 2 февраля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит известный комик, резидент шоу «Stand Up» Иван Абрамов.
Он представит сольный концерт.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали четыре билета на это выступление. Повезло Екатерине Прониной и Татьяне Филоненко. Поздравляем!
Уважаемые читатели! А какие культурные мероприятия в Калуге посещаете вы? Расскажите в комментариях!
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