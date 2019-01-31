Разыгрываем билеты на выступление известного комика Ивана Абрамова

В субботу, 2 февраля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит известный комик, резидент шоу «Stand Up» Иван Абрамов.

Он представит сольный концерт.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем четыре билета на это выступление. Подробности можно узнать по ссылке на сообщество.

Уважаемые читатели! А какие культурные мероприятия в Калуге посещаете вы? Расскажите в комментариях!