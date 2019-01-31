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Разыгрываем билеты на выступление известного комика Ивана Абрамова

31.01.2019 08:21 1 474 Дмитрий Ивьев
Разыгрываем билеты на выступление известного комика Ивана Абрамова

В субботу, 2 февраля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит известный комик, резидент шоу «Stand Up» Иван Абрамов.

Он представит сольный концерт.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем четыре билета на это выступление. Подробности можно узнать по ссылке на сообщество.

Уважаемые читатели! А какие культурные мероприятия в Калуге посещаете вы? Расскажите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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