Кто выиграл билеты на «Последнюю любовь адмирала Колчака»

Как мы уже рассказывали, музыкально-драматическую постановку «Последняя любовь адмирала Колчака» представят в субботу, 2 февраля, на сцене областной филармонии в Калуге.
- Это одна из драм, которыми полнится русская история, - говорят организаторы. - Авторы этой постановки не домысливали и не придумывали сюжет, а взяли его и представили таким, каким он есть – из писем, воспоминаний и допросов. Единственно, в чём авторы допустили «вольность» - добавили песни, которые являлись знаковыми для героев спектакля, и отобразили настроения того времени.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали два билета на этот спектакль. Повезло Марине Скобликовой. Поздравляем!
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