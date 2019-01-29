Разыгрываем билеты на «Последнюю любовь адмирала Колчака»

Музыкально-драматическую постановку «Последняя любовь адмирала Колчака» представят в субботу, 2 февраля, на сцене областной филармонии в Калуге.

- Это одна из драм, которыми полнится русская история, - говорят организаторы. - Авторы этой постановки не домысливали и не придумывали сюжет, а взяли его и представили таким, каким он есть – из писем, воспоминаний и допросов. Единственно, в чём авторы допустили «вольность» - добавили песни, которые являлись знаковыми для героев спектакля, и отобразили настроения того времени.

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