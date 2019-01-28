Кто выиграл билеты на вечер русского романса

Как мы уже рассказывали, во вторник, 29 января, на сцене Дома музыки пройдёт благотворительный концерт Фонда восстановления храма в честь Илии пророка в селе Местничи Мещовского района. В этот вечер на сцену выйдут лауреаты конкурса исполнителей русского романса имени Изабеллы Юрьевой в Таллине.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на концерт. Повезло Владиславу Боярскому. Поздравляем!