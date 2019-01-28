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Главная > Новости > Культура

Разыгрываем билеты на вечер русского романса

28.01.2019 08:47 0 42 Дмитрий Ивьев
Разыгрываем билеты на вечер русского романса

Во вторник, 29 января, на сцене Дома музыки пройдёт благотворительный концерт Фонда восстановления храма в честь Илии пророка в селе Местничи Мещовского района. В этот вечер на сцену выйдут лауреаты конкурса исполнителей русского романса имени Изабеллы Юрьевой в Таллине.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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