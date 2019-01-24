Кто выиграл билеты на оперетту «Фиалка Монмартра»

Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 27 января, артисты Московского театра оперетты выступят в Калуге. На сцене «Арены КТЗ» они покажут оперетту «Фиалка Монмартра».

- Действующие лица самой романтичной оперетты Имре Кальмана – актёры, художники и поэты, одним словом, представители французской богемы, а, значит, зрителя ожидает чувственная мелодрама, соединённая с веселыми комедийными сценами, - обещают организаторы.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот спектакль. Повезло Елене Карповой, Марине Ивановой и Екатерине Мятлик. Поздравляем!