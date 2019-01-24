Кто выиграл билеты на концерт, посвященный Владимиру Высоцкому

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 25 января, на сцене Дома музыки в Калуге Алексей Майоров вместе с муниципальным камерным оркестром представит программу «Мы вращаем землю...».

В этот вечер прозвучат песни Владимира Высоцкого.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали два билета на концерт. Повезло Арине Кузенковой. Поздравляем!