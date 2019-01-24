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Кто выиграл билеты на сказку «Приключения кота в сапогах»

24.01.2019 14:33 0 56 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на сказку «Приключения кота в сапогах»

Как мы уже рассказывали, московские артисты 27 января на сцене «Арены КТЗ» в Калуге представят детский музыкальный спектакль по мотивам сказки Шарля Перро «Приключения кота в сапогах».

- Весёлая игра артистов, зажигательные интерактивные сцены, неаполитанские песни и танцы и, конечно же, яркие костюмы и персонажи сказки не оставят равнодушными юных зрителей и их родителей, - обещают организаторы.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот спектакль. Повезло Марии Журавкиной, Татьяне Чибисовой, Ксении Миколайчук, Елене Головашкиной и Ольге Фроловой. Поздравляем!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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