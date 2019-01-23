Разыгрываем билеты на оперетту «Фиалка Монмартра»

В воскресенье, 27 января, артисты Московского театра оперетты выступят в Калуге. На сцене «Арены КТЗ» они покажут оперетту «Фиалка Монмартра».
- Действующие лица самой романтичной оперетты Имре Кальмана – актёры, художники и поэты, одним словом, представители французской богемы, а, значит, зрителя ожидает чувственная мелодрама, соединённая с веселыми комедийными сценами, - обещают организаторы.
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