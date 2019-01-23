Разыгрываем билеты на концерт, посвященный Владимиру Высоцкому

23.01.2019 08:46 127 Дмитрий Ивьев

В ближайшую пятницу, 25 января, на сцене Дома музыки в Калуге Алексей Майоров вместе с муниципальным камерным оркестром представит программу «Мы вращаем землю...». В этот вечер прозвучат песни Владимира Высоцкого. Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем два билета на концерт. Подробности по ссылке на сообщество.



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