Разыгрываем билеты на сказку «Приключения кота в сапогах»

Артисты московского театра оперетты и творческих коллективов Москвы 27 января на сцене «Арены КТЗ» в Калуге представят детский музыкальный спектакль по мотивам сказки Шарля Перро «Приключения кота в сапогах».

- Весёлая игра артистов, зажигательные интерактивные сцены, неаполитанские песни и танцы и, конечно же, яркие костюмы и персонажи сказки не оставят равнодушными юных зрителей и их родителей, - обещают организаторы.

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