Полное погружение: как побывать в иных мирах, не покидая Калугу

16.01.2019 14:56 644 Фото: кадр из фильма

Такого в нашем городе ещё не было. Теперь каждый может оказаться в невероятных местах, испытать невиданные ощущения и открыть для себя заново компьютерные игры. Для этого достаточно побывать в клубе виртуальной реальности VR-Калуга, он перевернёт ваши представления о развлечениях.

Современный человек чрезвычайно загружен, из-за постоянной занятости и состояния стресса возникает раздражительность. Весь мир предстаёт в серых красках. Стряхнуть с себя груз забот, расслабиться и получить качественно новые удовольствия позволяет клуб VR-Калуга на Кирова 52А. Здесь предлагают абсолютно новые технологии в индустрии развлечений.

Виртуальная реальность - это способ ощутить игру на совершенно ином уровне. Пользователь получает в буквальном смысле возможность пожить жизнью любимых героев, он становится с ними единым целым. Геймер перестаёт быть пассивным зрителем. Это он падает, стреляет, погружается под воду и взмывает в облака. От таких невероятных приключений, ярких, реалистичных картинок только дух захватывает. Это новая концепция взаимодействия с игрой. Впечатления настолько фантастичны, что их хочется испытать вновь и вновь.

- Интересное развлечение, полное ощущение присутствия в другой реальности. Администратор – настоящий энтузиаст, занимался детьми все время игры, подсказывал, направлял. Рекомендую подросткам для развлечения на каникулах, - рассказывает посетительница клуба.

Захватывающие приключения и новые ощущения – крутой подарок на день рождения и способ провести самое оригинальное свидание.

VR-клуб предлагает несколько десятков топовых игр. Контент регулярно обновляется. Так что скучать здесь точно не придётся.

Высокоточное отслеживание в пространстве контроллеров (джойстиков) и шлема помогают игроку по-настоящему оказаться на поле брани. Реалистичность перемещений и действий в виртуальном пространстве - более полное погружение сложно вообразить.

А ещё совместно c НикаFM VR-клуб проводил Радио Чемпионат по виртуальным видам спорта. По будням с утра до обеда отбирались два участника, которые прямо в радиостудии играли в VR- игру. Победитель попадал в следующий тур. И только 5 ежедневных победителей встречались на поле брани в клубе на Кирова 52А.

Приходи и открой для себя иной мир виртуальной реальности!