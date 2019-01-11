Памяти талисмана: 22-й «Мир гитары» посвятят Ивану Смирнову

11.01.2019 15:27 265

Организатор фестиваля Олег Акимов поделился подробностями того, как он пройдет в этом году.

- 22-й «Мир гитары» мы посвящаем гению русской гитары и «талисману» нашего фестиваля - Ивану Смирнову, а 28-го мая на фестивале будет днём Ивана – «ИВАНОВ ДЕНЬ», - говорит Олег АКИМОВ. - Его называли лучшим потому что равных просто не было. Его гитара звучала по-русски, колокольным звоном по всей России. Иван Смирнов легенда ещё при жизни, художник-новатор и перфекционист, создатель целого направления в современной инструментальной музыке и отец восьмерых детей.

- Пройдя школу московского рок-андерграунда, он играл в авангардном ансамбле Эдуарда Артемьева, после, в джаз-роковом «Арсенале» Алексея Козлова и наконец, обретя своё пространство, стал иконой стиля и образцом для подражания, - продолжает Акимов. - В ноябре Иван ушёл не успев попрощаться. Как будто очень торопился и боялся, что закроются ворота в Страну, где ночует солнце. Ту страну, которую он сам когда-то создал.

А здесь осталось много друзей, которые очень не хотят расставаться с ним и его музыкой. Хотят чтобы эта музыка осталась и звучала всегда.

Потому 6 февраля на сцену московского Центрального Дома Художника, ту самую сцену, которая помнит самые лучшие концерты Ивана Смирнова, выйдут его друзья. Все они музыканты, все они достойны самых высоких похвал. Но самое главное, что их объединяет это благодарность за ту радость и то вдохновение, которые он подарил не только им.

В концерте принимают участие:

Михаил и Иван Смирновы;

Сергей Клевенский;

Алексей Козлов и «Арсенал»;

Владимир Кузьмин;

Сергей Старостин;

Андрей Котов;

Энвер Измайлов;

Дмитрий Четвергов;

Дмитрий Малолетов;

Андрей Звонков;

Александр Вершинин;

Дмитрий Илларионов;

Роман Мирошниченко;

Александр Виницкий;

Тимур Ведерников;

Андрей Шепелёв;

Сергей Макеев;

Андрей Виноградов;

Адриан Гусейнов;

Алексей Давлетшин;

Михаил Оленченко;

Роман Мешков.

Калужан, истинных ценителей гитары и творчества Ивана Смирнова, приглашают посетить этот концерт.