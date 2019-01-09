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Кто выиграл билеты на концерт «Лазори»

09.01.2019 08:07 0 188 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на концерт «Лазори»

Как мы уже рассказывали, в четверг, 10 января, на сцене Дома музыки в Калуге фольклорный ансамбль «Лазори» представит программу «Рождественские встречи». В этот вечер прозвучат песни Калужской области в обработке и распеве основателя коллектива Галины Лупандиной.

- Репертуар ансамбля основан на русском народном песенном творчестве, основная его часть – песни, собранные участниками коллектива в фольклорных экспедициях по нашей области, - говорят организаторы. - Наряду со стилизацией фольклора «Лазори» уделяют особое внимание аутентичности исполнения, возвращая старинным песням их исконное звучание.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали два билета на этот концерт. Повезло Ирине Пищулиной. Поздравляем!


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Тэги: культура
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