Кто выиграл билеты на концерт «Лазори»

Как мы уже рассказывали, в четверг, 10 января, на сцене Дома музыки в Калуге фольклорный ансамбль «Лазори» представит программу «Рождественские встречи». В этот вечер прозвучат песни Калужской области в обработке и распеве основателя коллектива Галины Лупандиной.

- Репертуар ансамбля основан на русском народном песенном творчестве, основная его часть – песни, собранные участниками коллектива в фольклорных экспедициях по нашей области, - говорят организаторы. - Наряду со стилизацией фольклора «Лазори» уделяют особое внимание аутентичности исполнения, возвращая старинным песням их исконное звучание.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали два билета на этот концерт. Повезло Ирине Пищулиной. Поздравляем!