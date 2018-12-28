Кто выиграл билеты на выступление Патриаршего хора Данилова монастыря

Как мы уже рассказывали, Патриарший хор Московского Данилова монастыря выступит в Калуге на сцене «Арены КТЗ» 20 января.
– Это один из самых известных певческих коллективов в России, - рассказывают организаторы. – Он имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
Артисты представят программу «30! Продолжение следует…». Впервые можно будет услышать композиции, которые хор не исполнял ранее за пределами Даниловой обители.
Среди наших читателей мы разыгрывали два билета на этот концерт. Повезло Александру Илюшину. Поздравляем!
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