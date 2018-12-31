«Ёлки»: вспоминаем историю самой популярной отечественной кинофраншизы

Светлаков и Ургант надолго стали заложниками «ёлочных» образов.

В связи с выходом фильма «Ёлки Последние» вспоминаем историю самой популярной отечественной франшизы.

По иронии судьбы, «Ирония судьбы. Продолжение» так и не стала второй «Иронией судьбы». Зато несколько лет спустя тот же Тимур Бекмамбетов придумал гораздо более перспективную схему: если не получается придумать историю на годы вперёд, то надо просто каждый год придумывать новые истории, но в едином стиле. Так появилась новогодняя франшиза «Ёлки».

«Ёлки»: начало

Первый выпуск вышел в 2010 году и состоял из 8 новелл, действие которых происходит 31 января. Ещё одной особенностью «Ёлок» стало то, что сюжетные линии развиваются в разных городах страны, хотя в данном случае они выступают просто фоном. Бекмамбетов в очередной раз сделал ставку на медийные лица. Так, уже в первом фильме появился ключевой для проекта дуэт Светлакова и Урганта, который впоследствии объединит все части франшизы. Кроме того, здесь снялись бывшая на тот момент на пике популярности Вера Брежнева, молодая, но уже узнаваемая как «Варя из «Интернов»» Кристина Асмус, а также Артур Смольянинов и Сергей Гармаш. А скрепляющий новеллы закадровый голос принадлежит Константину Хабенскому. В проекте даже поучаствовал Дмитрий Медведев: в своём новогоднем обращении он произнёс фразу-пароль «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай», благодаря которой девочка из детдома смогла доказать всем, что её отец — президент.

При бюджете в 170 млн. рублей фильм собрал более 700, так что продолжение было неизбежно. Съёмки второй части начались практически сразу после выхода первой, причём материала отсняли столько, что две истории не вошли в окончательный монтаж, и картина всё равно оказалась длиннее предыдущей. Ничего принципиального в концепции не поменялось, хотя Бекмамбетов и несколько перетасовал режиссёрский пул, а себе оставил лишь роль продюсера. Выросла и концентрация звёзд: Владимир Меньшов, Ирина Алфёрова, Гоща Куценко и, конечно же, Сергей Безруков были призваны обеспечить зрительский интерес к новому фильму. Не обошлось и без «пасхалочки»: персонаж Виктора Вержбицкого произносит в «Ёлках» фразу другого своего героя — Завулона из «Дневного дозора».

Собаки Пират и Йоко — лучшие актёры третьей части по версии Бекмамбетова.

Третья часть серии стала самой коммерчески успешной: в первый день проката фильм вдвое побил кассовый рекорд первых двух лент. За режиссёрским пультом вновь не оказалось Бекмамбетова, зато появился Антон Мегердичев, впоследствии выстреливший со спортивной драмой «Движение вверх». На этот раз авторы сделали беспроигрышный ход, добавив к актёрам-людям ещё и собак. В результате градус сентиментальности оказался столь высок, что над сценами с животными плакали даже члены съёмочной группы. Также стоит отметить, что в картину удалось привлечь легендарного Валентина Гафта. Вообще Бекмамбетов — прекрасный конструктор фильмов, поэтому соотношение актёров разных поколений у него выверено крайне скрупулёзно. А сделанная из людей надпись «С Новым годом!», которая появляется в финале, стала результатом масштабной акции «Готовь «Ёлки» летом!». Огромные составленные из тел буквы снимали от Краснодара до Новосибирска.

Торг, депрессия, принятие

Следующий фильм отсылает нас на 100 лет назад и называется «Ёлки-1914». На этот раз все новеллы разворачиваются на не слишком весёлом фоне только что начавшейся Первой мировой, а персонажи ждут не Нового года, а Рождества. Можно сказать, что с этого выпуска начался упадок франшизы, — несмотря на то что касса оказалась по-прежнему очень хорошей, отзывы зрителей были не слишком хвалебными.

Очередная часть «ёлочной» саги только подтвердила кризис проекта, хотя Бекмамбетов и утверждал, что она вышла по запросу «преданных зрителей». По меркам предыдущих картин, звёзд здесь практически не было, вместо них появилась Саша Спилберг вместе с другими блогерами, но вышло не очень. Проверенный ход с животными (в одной из новелл герой Урганта крадёт из зоопарка пингвина, чтобы сделать сыну подарок) на этот раз тоже не срабатывает. Возможно, потому что птица была отрисована на компьютере.

Тем не менее в 2017 году вышли «Ёлки новые». Авторы постарались учесть старые ошибки, поэтому в фильм пригласили Елену Яковлеву и Дмитрия Нагиева, продюсерско-режиссёрскую команду усилил снявший «Горько» и «Самый лучший день» Жора Крыжовников. Попали в кино и 4 обычные семьи из разных городов — победители конкурса «Это наши «Ёлки»». Результат оказался спорным, и это привело к тому, что следующие «Ёлки» были объявлены последними.

Завершится франшиза 27 декабря, и нам обещают самую трогательную и волшебную серию. Интересно, что режиссёром одной из новелл станет Анна Пармас, уже работавшая с Нагиевым в качестве режиссёра и сценариста культового сериала «Осторожно, модерн–2». Возможно, именно она сможет сделать завершающий аккорд новогоднего киноальманаха достойным. Так это или нет, узнаем уже совсем скоро.

Эта статья была опубликована в №52 газеты «Калужский перекрёсток» от 26.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.