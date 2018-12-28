Кто выиграл билеты на комедию «Оливье в мундире»

Как мы уже рассказывали, в следующую субботу, 5 января, на сцене Арены КТЗ в Калуге покажут спектакль «Оливье в мундире». В ролях - Сергей Никоненко, Владимир Долинский, Сергей Пиоро, Алексей Моисеев и другие.
- 31 декабря – прекрасный денёк для преступления века, - описывают сюжет организаторы. - Шестеро чудиков, неудачников и придурков всех мастей очутились на необитаемом острове, где вляпались в опасное приключение. Что это: новогодняя шутка, розыгрыш? Распутать дело берётся парочка азартных растяп: убойная старушка и смешной невезучий коротышка — шеф полиции… Идеальная комедия о лопухах, всегда готовых сесть в лужу, и убить наповал своей логикой.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот спектакль. Повезло Юлии Гинтер и Наталье Рундуевой-Ореховой.
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