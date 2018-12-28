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Разыгрываем билеты на выступление Патриаршего хора Данилова монастыря

28.12.2018 08:51 0 102 Дмитрий Ивьев
Разыгрываем билеты на выступление Патриаршего хора Данилова монастыря

Патриарший хор Московского Данилова монастыря выступит в Калуге на сцене «Арены КТЗ» 20 января.

– Это один из самых известных певческих коллективов в России, - рассказывают организаторы. – Он имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Артисты представят программу «30! Продолжение следует…». Впервые можно будет услышать композиции, которые хор не исполнял ранее за пределами Даниловой обители.

Среди наших читателей мы разыгрываем два билета на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.


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Тэги: культура
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