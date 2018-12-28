Разыгрываем билеты на выступление Патриаршего хора Данилова монастыря

Патриарший хор Московского Данилова монастыря выступит в Калуге на сцене «Арены КТЗ» 20 января.

– Это один из самых известных певческих коллективов в России, - рассказывают организаторы. – Он имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Артисты представят программу «30! Продолжение следует…». Впервые можно будет услышать композиции, которые хор не исполнял ранее за пределами Даниловой обители.

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