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Как полюбить авторское кино

27.12.2018 21:30 0 169 Даниил Марченко

Независимое кино интересно только претенциозным снобам-синефилам, подростки смотрят исключительно сериалы и голливудские блокбастеры, а на серьёзном кино тинейджеры будут зевать и залипать в смартфонах… Александра Шатилова на базе центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» создала объединение «Другое кино», опровергающее подобные стереотипы.

Испытание на «Белке»

— Идея такого кружка у меня появилась, когда ещё сама была студенткой. Сначала я просто ходила на просмотры, организованные одним из наших преподавателей, а потом настолько втянулась, что начала устраивать показы на одной из независимых городских площадок.

И уже после этого, когда начала работать в центре «Созвездие», эта мысль возникла вновь, но уже немного в другом виде. Начала разрабатывать программу, съездив на смену в лагерь для  одарённых детей «Белка». Там я общалась с детьми, пыталась понять их потребности, интересы и уровень понимания. И приятно удивилась, когда среди фантастики и экранизаций комиксов Марвел и DC, в числе любимых я услышала фамилии режиссёров Гильермо дель Торо и Уэса Андерсона. И вот после нескольких смен в лагере, где устраивали кинопоказы, я решила создать такой кружок. Сейчас он уже разросся, к нам приходят дети из разных школ и даже из колледжей и техникумов.

Приятно, что наша аудитория постоянно обновляется и пополняется. Нет такого, чтобы кто-то бросил просмотры после первого посещения. Расписание у нас плавающее, чтобы можно было максимально подстроиться под детей. Обычно на показах бывает 10–12 человек, иногда больше. А если сеанс в субботу, то могут прий­ти и больше 20.

Калужский клуб кинозрителей

— Занятия проходят по следующей схеме. ­Допустим, мы изучаем творчество дель Торо. Сначала все вместе смотрим «Лабиринт Фавна», а потом ребята смотрят дома «Хребет дьявола». Затем мы сравниваем эти фильмы, и так с каждым следующим режиссёром. И в какой-то момент у них появляется критический подход к просмотренному, они уже понимают особенности того или иного автора. Для каждой картины я готовлю план обсуждения — мы  говорим о различных аспектах творческого метода каждого режиссёра. Если речь идёт о дель Торо, то это специфические персонажи, узнаваемая операторская работа, грим. Если это Уэс Андерсон, мы говорим о доминирующих цветах, о выстраивании кадра. А в конце определённого периода мы  проводим небольшой кинофестиваль: смотрим фрагменты из уже просмотренных фильмов, вспоминаем, обсуждаем, а потом я предлагаю ребятам написать рецензию на какую-нибудь картину, которую они посмотрели самостоятельно. Но это абсолютно добровольно, у нас нет обязательных заданий. Часто вечером после сеанса школьники пишут мне в соцсетях, продолжают обсуждать увиденное, какие-то неожиданно возникшие мысли. И такой отклик для  меня гораздо важнее, чем заставить их писать какую-нибудь контрольную.

Близкие контакты

— Честно говоря, план работы я не соблюдаю, потому что это практически невозможно. Часто в любую, даже самую чёткую схему дети вносят коррективы. Они могут прийти и сказать, что очень хотят посмотреть какой-нибудь конкретный фильм. И если он действительно имеет ценность, я его показываю. Если сама ещё не видела, то предварительно отсматриваю, потому что приходится учитывать возрастные ограничения. Хотя это всё очень условно, конечно. Я вот, например, недавно посмотрела «Собибор», у которого рейтинг 12+, и думаю, что, посмотри я его в этом возрасте, у меня могла бы остаться какая-нибудь психологическая травма.

В мае был день рождения Бродского, и как раз тогда на слуху был фильм Германа-младшего «Довлатов». Я решила его показать, потому что поэт там — один из персонажей. Большинство школьников какие-то стихи Бродского знали, но вот с Довлатовым они практически не знакомы. И после просмотра заинтересовались прозой писателя, а обсуждение фильма перешло в беседу о литературе.

Конечно, дети иногда любят немного похулиганить. Когда мы смотрели «Лабиринт Фавна», они во второй вкладке включили фильм «Не  грози Южному централу...». Я сначала не поняла, почему они смеются, а потом увидела, что титры не те. В конце занятия, когда всё-таки посмотрели нужный фильм, я включила на 5 минут «Не грози Южному централу...» — те сцены, в  которых темнокожие главные герои представлены как крутые парни. Но после этого ребятам пришлось прослушать получасовую лекцию о блэксплотейшн-­кинематографе (поджанр эксплуатационного кино, появившийся в США на рубеже 1970 годов и ориентированный прежде всего на чернокожую аудиторию. — Прим. авт.).

А вообще у нас царит очень дружная, демократичная атмосфера, мы обращаемся друг к другу на ты, приносим на сеансы чай и сладости. Я стараюсь наладить с детьми эмоциональный контакт. К нам очень легко вливаются новые люди, что большая редкость в подростковой среде.

Эта статья была опубликована в №52 газеты «Калужский перекрёсток» от 26.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.


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Тэги: культура
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