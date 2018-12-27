Кто выиграл билеты на шоу для детей «Три кота»

Как мы уже рассказывали, спектакль для детей «Три Кота: Новогодние подарки!» состоится в Калуге в четверг, 3 января.
Среди наших читателей в социальной сети «Вконтакте» мы разыгрывали билеты на это представление.
Повезло Наталье Гришкиной, Екатерине Васильевой и Веронике Климовой. Поздравляем!
Уважаемые читатели! А на какие культурные мероприятия в Калуге ходите вы? Расскажите в комментариях!
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Разыгрываем билеты на шоу для детей «Три кота» 25.12.2018 08:30
«Меня интересуют роли злодеек» 24.12.2018 21:29
Только для взрослых: Театр кукол готовит несколько премьер 24.12.2018 20:30
Кто выиграл билеты на «Елки Последние» 21.12.2018 15:43
Посмотри «Елки Последние» раньше всех! 20.12.2018 15:00
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