Кто выиграл билеты на шоу для детей «Три кота»

Как мы уже рассказывали, спектакль для детей «Три Кота: Новогодние подарки!» состоится в Калуге в четверг, 3 января.

Среди наших читателей в социальной сети «Вконтакте» мы разыгрывали билеты на это представление.

Повезло Наталье Гришкиной, Екатерине Васильевой и Веронике Климовой. Поздравляем!

Уважаемые читатели! А на какие культурные мероприятия в Калуге ходите вы? Расскажите в комментариях!