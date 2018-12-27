Разыгрываем билеты на шоу для детей «Три кота»

Спектакль для детей «Три Кота: Новогодние подарки!» состоится в Калуге в четверг, 3 января.

Среди наших читателей в социальной сети «Вконтакте» мы разыгрываем билеты на это представление. Три победителя получат по два билета.

Подробнее о розыгрыше читайте по ссылке.

Уважаемые читатели! А на какие культурные мероприятия в Калуге ходите вы? Расскажите в комментариях!