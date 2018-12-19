Разыгрываем билеты на новогоднее представление для детей

Представление для детей «Волшебные часы Деда Мороза» состоится в пятницу, 4 января, на сцене областной филармонии.

- Дед Мороз готовится к встрече Нового года - он устанавливает большие новогодние часы со знаками зодиака, - рассказали о сюжете организаторы. - Стоит их завести - и стрелки начнут отсчёт последних часов уходящего года. Когда стрелки дойдут до волшебной цифры 12, часы пробьют волшебный гимн, и на всей планете наступит Новый год. Деду Морозу помогает смешарик Нюша. Поскольку наступающий год - год свиньи, Нюша будет самой главной и самой красивой! Она должна внимательно следить за тем, чтобы часы не остановились, ведь тогда Новый год не наступит! Она украшает часы снежинками и новогодними игрушками, чтобы Дед Мороз её похвалил и подарил подарок. Но вдруг замечает, что снежинки и игрушки закончились. Что же делать? Скоро придёт Дед Мороз, а часы не украшены! Значит, Нюша не получит свой подарок! Уходить нельзя, вдруг часы остановятся!..»

В новогоднем представлении прозвучат детские новогодние музыкальные хиты в исполнении артистов Калужской областной филармонии, студии эстрадной песни «Акцент».

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