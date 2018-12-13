Кто выиграл билеты на «Шедевры мировой классики»

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 14 декабря, академический хор Калужской областной филармонии представит программу «Шедевры мировой классики».

- Зрители получат возможность услышать великие шедевры мировой классики, где партия каждого голоса отточена до совершенства, а сведение голосов в единый ансамбль выполнено так, что создает в результате фантастически красивое, сочное, тёплое, берущее за душу звучание, - рассказали нам организаторы.

В программе прозвучат произведения Чайковского, Бородина, Рахманинова, Гречанинова, Александрова, Парцхаладзе, Свиридова.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Татьяне Матвеенко. Поздравляем!