Кто выиграл билеты на концерт Александра Серова

Как мы уже рассказывали, в среду, 12 декабря, в Калуге выступит народный артист России Александр Серов.

Известный исполнитель представит программу «Коллекция суперхитов».

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Их выиграли Инна Нинчак и Леся Марченко. Поздравляем!