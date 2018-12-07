Разыгрываем билеты на концерт Александра Серова

В следующую среду, 12 декабря, в Калуге выступит народный артист России Александр Серов.
Известный исполнитель представит программу «Коллекция суперхитов».
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробности можно узнать по ссылке на сообщество. Удачи!
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