Разыгрываем билеты на концерт Александра Серова

07.12.2018 08:40 89 Дмитрий Ивьев

В следующую среду, 12 декабря, в Калуге выступит народный артист России Александр Серов. Известный исполнитель представит программу «Коллекция суперхитов». Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробности можно узнать по ссылке на сообщество. Удачи!



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