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Разыгрываем билеты на концерт Сергея Любавина

05.12.2018 15:11 0 188 Дмитрий Ивьев
Разыгрываем билеты на концерт Сергея Любавина

В ближайшую субботу, 8 декабря, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит известный российский исполнитель Сергея ЛЮБАВИН. Лауреат премии «Шансон года» представит программу «Ты моя королева».

- Песни из нее не оставят равнодушным ни одного из зрителей, - обещают организаторы. - Каждый, кто встретится с артистом, запомнит этот вечер надолго.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.


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Тэги: культура сергей любавин
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