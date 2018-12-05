Разыгрываем билеты на концерт Сергея Любавина

В ближайшую субботу, 8 декабря, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит известный российский исполнитель Сергея ЛЮБАВИН. Лауреат премии «Шансон года» представит программу «Ты моя королева».
- Песни из нее не оставят равнодушным ни одного из зрителей, - обещают организаторы. - Каждый, кто встретится с артистом, запомнит этот вечер надолго.
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