Год спектаклю «HOMUNCULUS»: взгляд изнутри

24 ноября исполнился год со дня премьеры спектакля «HOMUNCULUS» на сцене Калужского драматического театра.

Немногие калужане, к сожалению, пока посмотрели этот весьма любопытный спектакль. С тех пор актёры играли его всего 7 раз, включая участие в фестивале. Поставленный по пьесе Максима Горького «Дети солнца», «HOMUNCULUS» оказался своеобразными смотринами для режиссёра Владимира Хрущёва. Уже выбор пьесы можно расценивать как своеобразную дерзость: ведь она не отличается заметной зрелищностью. В самом деле, перед нами компания людей, не чуждых утончённости и образованности, они много и охотно рассуждают о своей избранности. Их взаимные отношения сложны и запутаны. А рядом, не пересекаясь, идёт жизнь простолюдинов. Незаметно пропасть разрастается, растёт тревога. На выходе — театр совсем не развлекательный, а побуждающий к работе мысли. Постановка оказалась столь профессиональной, умной и современной по театральному языку, что Владимиру Геннадьевичу доверили пост главного режиссёра театра. Прошёл год. Интересно, что думают сегодня об этом опыте участники события.

Владимир ХРУЩЁВ, режиссёр-постановщик: — Я могу быть необъективен, хотя стараюсь смотреть спектакль беспристрастно. В последний раз в зале было много молодёжи, и я подумал: «Здорово, что мы потратили силы и смогли это придумать!». Да и сама эта история, как хороший коньяк, только крепнет, не теряет резвости. Приятно, что спектакль остаётся интересен и для актёров: они за него переживают, играют с удовольствием. Наверное, потому что тема актуальная, да и форма непростая, что полезно для актёра. Я очень рад, что год назад мы это затеяли и год спустя эта история не развалилась, а только приобретает силу и мощь. Участники спектакля успокоились, всё утряслось и очеловечилось. Надеюсь, что спектакль будет долго радовать и зрителей, и артистов. Игорь ПОСТНОВ, исполнитель роли учёного барина Протасова. Увлечённый наукой, этот персонаж улетает далеко из реальности, не замечая даже, что теряет любимую жену. — С самого начала было ощущение, что мы делаем что-то необычное. Материал, безусловно, непростой, но режиссёр каждую сцену старался сделать зрелищной. Особенно это касается второго акта спектакля: события происходят стремительно, он безупречно увлекателен. И вот прошёл год, и все мы, занятые в постановке, как говорится, выдохнули, успокоились, и поэтому спектакль стал глубже и интереснее. «HOMUNCULUS» в то же время не для массового зрителя. Он, скорее, фестивальный. Владимир ПРУДНИКОВ сыграл живописца Вагина, близкого друга главного героя, страстно влюблённого в его жену. — Эта роль для меня — возможность познакомиться с новым интересным режиссёром. Мне, конечно, было что положить в свою актёрскую копилку. Пьеса показалась поначалу скучной, но Владимир Геннадьевич сумел сделать динамичный спектакль, в котором я и сегодня работаю с удовольствием. Со временем в моей роли появились какие-то новые краски, она начала по-новому дышать. Лариса ФАНАСКОВА — купчиха Мелания, малограмотная, но чувственная женщина, готовая жизнь отдать за симпатию Протасова. — Я давно не играла таких драматических ролей, и для меня это большой подарок. В роли есть чувство, интересные мысли. Эта женщина мне невероятно близка и очень нравится. И через год я ощущаю, что в ней ещё многое можно открывать и открывать. Захар МАШНЕНКОВ сыграл слесаря Егора, умного и мастеровитого рабочего, в котором нарастает стихийный протест. А причин этого он и сам толком объяснить не может. — Начиналось всё непросто: незнакомый режиссёр, непростой материал. Я считаю, мне повезло, потому что в моём представлении этот персонаж, слесарь Егор, очень земной человек. Он социальный герой, весь от мира сего, и мне лично такой человек близок. На мой взгляд, сегодня и пьеса, и спектакль актуальны, потому что в обществе назрел раскол между благополучными «детьми солнца» и основной массой, живущей очень трудно.

«HOMUNCULUS» тем временем занял своё место в репертуаре. Спектакль ценится поклонниками и интеллектуального, и яркого чувственного театра. Калужский драмтеатр представлял работу Владимира Хрущёва на фестивалях «Родниковое слово» в Архангельске и «У Золотых ворот» во Владимире.

И не секрет, что режиссёр готовит новый спектакль — по пьесе бельгийского драматурга Ф. Кроммелинка «Великолепный рогоносец». Ждём с нетерпением!

«HOMUNCULUS» — это пьеса-диспут...

... дискуссия о человеке...

… драматическое противостояние.

Эта статья была опубликована в №48 газеты «Калужский перекрёсток» от 28.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.