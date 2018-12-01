Смерти вопреки: группа Ивана Смирнова продолжит выступать уже без своего основателя

В четверг, 15 ноября, в возрасте 63 лет из жизни ушёл выдающийся гитарист и композитор Иван Смирнов. Он потерял сознание прямо во время телефонного разговора и спустя несколько часов умер. Причину смерти так и не удалось установить. Отпевание музыканта прошло 17 ноября в Большом соборе Донского монастыря, а панихиду возглавлял протоиерей Димитрий Смирнов, родной брат покойного.
Калужанам Иван известен прежде всего как неоднократный участник проектов Олега Акимова, таких как «Летний джем» и «Мир гитары». Он являлся талисманом этого грандиозного международного гитарного форума. Сотрудничал с композитором Эдуардом Артемьевым и джазовым саксофонистом Алексеем Козловым, в качестве студийного гитариста поучаствовал в записи многих российских рок- и поп-альбомов, а с 1991 года исполнял собственные произведения в самых разных составах.
Двое из 8 детей Смирнова — Иван и Михаил — выступали в его коллективе. Иван Смирнов-младший женился на калужанке и сейчас живёт фактически на 2 города. В свой очередной приезд в Калугу он встретился с Валентином Черняком и Олегом Акимовым, чтобы вспомнить отца и обсудить возможность проведения концерта в нашем городе. Специально для Смирнова-младшего хозяин рок-подвала устроил небольшую экскурсию.
— У Миши отец в телефоне был записан как «Джаггер», — говорит Иван, стоя перед одной из фотографий «Роллингов».
Действительно, Смирнов-старший внешне был поразительно похож на Мика — кстати, тоже отца 8 детей. Когда осмотр рок-артефактов закончился, Иван рассказал о том, что же ждёт коллектив после ухода его основателя.
— Конечно, перед нами неизбежно возник вопрос: что делать дальше? Но, когда мы встретились и поговорили, сомнений не осталось: группу нужно сохранить. Отец был исключительным музыкантом с собственным уникальным мироощущением и со своей особой подачей, поэтому с его уходом мы станем уже другой группой. И у нас нет амбиций двигаться по его пути, да это и ни к чему, потому что у каждого из музыкантов — свой стиль.
По словам Ивана, далеко не всё наследие Смирнова-старшего сегодня известно слушателям:
— У отца остался огромный архив, и с ним предстоит ещё долгая работа. Это и видео, которое необходимо оцифровывать, и какие-то ранние записи, сделанные с Андреем Виноградовым ещё до выхода первого альбома «Карусельный дед». Этого ещё никто не слышал, и это тоже надо вытаскивать со старых носителей. Отец принимал участие и в записи моего альбома, которого он так и не дождался, так что материала очень много.
Запланированные концерты отменять не стали: в конце декабря музыканты сыграют в Москве в клубе «Союз композиторов», затем в начале января состоится выступление в клубе Козлова, а весной группа отправится в Казань и Тольятти. Организация выступлений ещё в нескольких городах пока на стадии переговоров.
— Основным материалом этих концертов будут композиции отца, — рассказывает Иван. — Возможно, мы что-то ещё к ним добавим, просто группа пока полностью не включилась в работу. Концерт в «Союзе композиторов» мы решили сделать в двух отделениях: сначала покажем документальный фильм, который был снят ещё при жизни отца, а затем уже сыграем музыку. А в клубе Козлова устроим сборный концерт с участием разных музыкантов — конечно, в первую очередь гитаристов. Конкретных имён пока назвать не могу, но надеюсь, что многие откликнутся. Понятно, что у всех занятость, собственные концерты, но в кругу гитаристов все с большим почтением относились к отцу, так что, думаю, люди соберутся.
И ещё мы решили сохранить комнату отца, служившую ему творческой мастерской, в том виде, в каком он её оставил. Чтобы поклонники, друзья, гитаристы могли приходить и насыщаться духом музыки, светом и энергетикой, которыми она пропитана.
Иван Смирнов-младший в Калужском рок-музее.
Чувство юмора свойственно всем Смирновым.
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