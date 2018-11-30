Разыгрываем билеты на концерт группы «Пикник»

В ближайшее воскресенье, 2 декабря, в Калуге выступит знаменитая группа «Пикник». Музыканты представят новую программу «Левитация».

- Вдохновившись трудами Циолковского, упорством братьев Райт и трансцендентными опытами индийских йогов, музыканты предлагают отправиться в полёт, - рассказали организаторы. - Полёт не на Марс и даже не к Солнцу, а в полёт музыкальный, воспарить над суетой и обыденностью.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.