Кто выиграл билеты на концерт Аниты Цой

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 3 декабря, на сцене Калужской областной филармонии выступит Анита Цой. Известная исполнительница представит шоу «10|20».

- В программу войдут лучшие хиты певицы, которые знают и любят миллионы её поклонников: «Небо», «На восток», «Мама», «Береги меня», «Полёт», «Лето. Латте. Любовь», «Твоя_А», - рассказали нам организаторы. - Специально для шоу все произведения приобретут новое звучание. Зрителя ждёт неожиданное прочтение любимых песен, а также новый музыкальный материал. Над созданием шоу работает авторитетная интернациональная команда. Для создания спецэффектов приглашены эксперты и разработчики иллюзий, покорившие мир эффектами, противоречащими законам гравитации.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на концерт. Повезло Татьяне Фроловой. Поздравляем!