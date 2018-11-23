Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 23 ноября
$ 65.61 0.34
74.80 0.34
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Культура

Кто выиграл билеты на спектакль с Татьяной Васильевой и Станиславом Садальским

23.11.2018 08:12 0 133 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на спектакль с Татьяной Васильевой и Станиславом Садальским

Как мы уже рассказывали, в ближайший понедельник, 26 ноября, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге покажут спектакль «Неисправимый лгун». Главные роли в нём исполняют известные актёры – Татьяна Васильева, Станислав Садальский и Ольга Богданова.

- Героиня комедии, молодой психолог, оказывается безоружной, когда к ней на прием приходит жена её бывшего любовника, - рассказывают о постановке организаторы. - После обвинений она требует возобновить их старые любовные отношения. Оказывается, что жена была счастлива лишь тогда, когда у её мужа была любовница.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на спектакль. Повезло Ларисе Пискарёвой. Поздравляем!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: культура
Еще новости из рубрики «Культура»

Разыгрываем билеты на концерт группы «Аффинаж» 23.11.2018 09:17

Кто выиграл билеты на концерт Ярослава Сумишевского 23.11.2018 08:02

Разыгрываем билеты на спектакль с Татьяной Васильевой и Станиславом Садальским 22.11.2018 13:17

Анита Цой едет в Калугу - разыгрываем билеты 22.11.2018 12:07

Разыгрываем билеты на концерт Ярослава Сумишевского 22.11.2018 10:22


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 24 ноября, 08:00
Суббота доноров
Калуга
сб 24 ноября, 12:00
Праздник ко Дню матери
Обнинск
сб 01 декабря, 18:00
Огненно-пиротехнический спектакль-аттракцион
Театральная площадь

Для детей

сб 24 ноября, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 24 ноября, 14:00
Мастер-классы для детей в "Достоянии"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 24 ноября, 17:00
Чемоданный - кукольный театр "Карусель"! Афиша на ноябрь
Калуга
вс 25 ноября, 12:00
«Ну, погоди!», ростовые куклы
Филармония

Концерты

пт 23 ноября, 19:00
Концерт джазовой музыки
Дом музыки
пт 23 ноября, 19:00
Концерт джазовой музыки
Дом музыки
сб 24 ноября, 17:00
Концертная программа "Родные напевы"
Дом музыки
пт 23 ноября, 20:00
 Tabasco band
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Соната
Нация убийц
Холодная война
Ральф против интернета
Блоги компаний

Новый председатель Среднерусского банка познакомился с губернатором Тверской области

20 ноя 2018 14:44
Новости компаний

Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов

«Ростелеком» дарит абонентам личный кинотеатр

ВТБ присоединился к налоговому мониторингу

ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

Новости партнеров

Что дает техническая модернизация мотор-редукторов?

Как быстро найти подходящую работу

Качественные ритуальные услуги в Москве — новый уровень обслуживания

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.