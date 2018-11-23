Кто выиграл билеты на спектакль с Татьяной Васильевой и Станиславом Садальским

Как мы уже рассказывали, в ближайший понедельник, 26 ноября, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге покажут спектакль «Неисправимый лгун». Главные роли в нём исполняют известные актёры – Татьяна Васильева, Станислав Садальский и Ольга Богданова.

- Героиня комедии, молодой психолог, оказывается безоружной, когда к ней на прием приходит жена её бывшего любовника, - рассказывают о постановке организаторы. - После обвинений она требует возобновить их старые любовные отношения. Оказывается, что жена была счастлива лишь тогда, когда у её мужа была любовница.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на спектакль. Повезло Ларисе Пискарёвой. Поздравляем!