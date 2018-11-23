Кто выиграл билеты на концерт Ярослава Сумишевского

Как мы уже рассказывали, в ближайшее воскресенье, 25 ноября, в Калуге выступит Ярослав Сумишевский - Народный артист интернета.

- Ярослав - основатель и бессменный ведущий интернет-проекта «Народный Махор», участник шоу Первого канала - «Три Аккорда», обладатель невероятно красивого голоса и очень талантливый артист, - рассказали нам организаторы.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Марии Балакиревой и Любови Владимировой. Поздравляем!